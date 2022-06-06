Лавров назвал играми попытки решить с помощью СБ ООН ситуацию с вывозом зерна с Украины

Попытки решить проблему с вывозом зерна из портов Украины с помощью резолюции Совбеза ООН являются играми. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Попытки представить дело так, будто бы Россия что-то не хочет, будто бы какую-то надо привлекать организацию типа ООН, а ещё кто-то говорил: давайте примем резолюцию Совета Безопасности — мы все эти игры проходили», — отметил он в ходе пресс-конференции по актуальным вопросам международной повестки дня.

Лавров добавил, что для вывоза зерна необходимо сделать всего одну вещь — заставить украинскую сторону разминировать порты. Также министр посоветовал Киеву перестать «прятаться за какими-то заявлениями, что Россия этим воспользуется».

Глава МИД России также заявил, что российские специалисты 6 июня выезжают в Турцию, где пройдут переговоры по теме вывоза украинского зерна.