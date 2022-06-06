Bloomberg: Путин смог ударить по самому больному месту Европы

Российский президент Владимир Путин смог ударить по энергетике — самому больному месту Европы, что привело к высокой инфляции и экономическому спаду в западных странах. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

В статье отмечается, что, несмотря на выдвижение со стороны Евросоюза самых жёстких ограничений в отношении России, «количество» компромиссов растёт. В числе таких компромиссов в материале называются поставки нефти по трубопроводу и исключение патриарха Кирилла из санкционного списка.

Агентство добавляет, что западные страны устали от санкций. Также автор предупреждает, что западное единство рухнет, если не решить экономические проблемы.

Ранее министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что антироссийские санкции западных стран не достигли своей цели.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Евросоюза исчерпали арсенал средств сдерживания развития России.