Глава МИД ФРГ Бербок отказалась от встречи с украинским послом Мельником

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась от встречи с украинским послом в Берлине Андреем Мельником.

Об этом сообщил Bild.

В материале говорится, что Бербок намерена проводить встречи только с министрами, а не с послами.

В свою очередь, Мельник раскритиковал немецкого министра и призвал её «найти время для посла Украины», чтобы провести «конфиденциальный» разговор.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия принимает достаточно мер в рамках оказания военной помощи Украине, но не может исполнить все желания Киева.

До этого украинский посол заявил, что у Киева складывается впечатление, будто немецкий канцлер Олаф Шольц «не хочет» поставлять Украине тяжёлое вооружение.