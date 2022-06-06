Глава МИД ФРГ Бербок отказалась от встречи с украинским послом Мельником

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась от встречи с украинским послом в Берлине Андреем Мельником.
Глава МИД ФРГ Бербок отказалась от встречи с украинским послом Мельником
  • AP

Об этом сообщил Bild.

В материале говорится, что Бербок намерена проводить встречи только с министрами, а не с послами.

В свою очередь, Мельник раскритиковал немецкого министра и призвал её «найти время для посла Украины», чтобы провести «конфиденциальный» разговор.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия принимает достаточно мер в рамках оказания военной помощи Украине, но не может исполнить все желания Киева.

До этого украинский посол заявил, что у Киева складывается впечатление, будто немецкий канцлер Олаф Шольц «не хочет» поставлять Украине тяжёлое вооружение.

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