Политолог Ливен: конфликт на Украине рискует перерасти в противостояние США с Россией
- РИА Новости
«Худшим сценарием стало бы превращение конфликта на Украине в начало очередного глобального крестового похода», — заявил Ливен.
По его словам, масштабная финансовая помощь и поставки оружия Киеву со стороны Вашингтона усугубляют ситуацию.
«По мере продолжения боевых действий участие Вашингтона в военных усилиях Украины... способно перерасти в широкомасштабный и прямой конфликт между двумя великими державами», — выразил обеспокоенность Ливен.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7 ранее сообщила, что коллективный Запад во главе с США давно перешёл к разрыву отношений с Россией.
При этом посол США в России Джон Салливан заявил о невозможности полного разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном.