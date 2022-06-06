Политолог Ливен: конфликт на Украине рискует перерасти в противостояние США с Россией

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Активное участие Вашингтона в ситуации на Украине создаёт угрозу для перерастания конфликта в масштабное противостояние США с Россией. Об этом в колонке для The Atlantic заявил политолог Анатоль Ливен.
Политолог Ливен: конфликт на Украине рискует перерасти в противостояние США с Россией
  • РИА Новости

«Худшим сценарием стало бы превращение конфликта на Украине в начало очередного глобального крестового похода», — заявил Ливен.

По его словам, масштабная финансовая помощь и поставки оружия Киеву со стороны Вашингтона усугубляют ситуацию.

«По мере продолжения боевых действий участие Вашингтона в военных усилиях Украины... способно перерасти в широкомасштабный и прямой конфликт между двумя великими державами», — выразил обеспокоенность Ливен.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7 ранее сообщила, что коллективный Запад во главе с США давно перешёл к разрыву отношений с Россией.

При этом посол США в России Джон Салливан заявил о невозможности полного разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном.

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