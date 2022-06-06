Der Spiegel: власти Германии опасаются поставлять танки на Украину

Власти Германии опасаются поставлять Украине танки из-за рисков возникновения исторических параллелей. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Берлин выражает обеспокоенность, что украинские власти могут использовать немецкую технику для ударов по России, пишет издание.

«Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России», — говорится в материале.

Отмечается, что данное опасение демонстрирует недоверие властей ФРГ к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о достижении договорённостей с властями Греции о поставках Киеву танков советского образца в рамках так называемого кругового обмена.

Коммунистическая партия Греции (КПГ) назвала опасным решение правительства страны направить бронетехнику советского образца на Украину.