Der Spiegel: власти Германии опасаются поставлять танки на Украину
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Берлин выражает обеспокоенность, что украинские власти могут использовать немецкую технику для ударов по России, пишет издание.
«Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России», — говорится в материале.
Отмечается, что данное опасение демонстрирует недоверие властей ФРГ к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о достижении договорённостей с властями Греции о поставках Киеву танков советского образца в рамках так называемого кругового обмена.
Коммунистическая партия Греции (КПГ) назвала опасным решение правительства страны направить бронетехнику советского образца на Украину.