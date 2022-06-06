Посол России объяснил причины принципиальной позиции Сербии по санкциям против России

Белград «остаётся на своей принципиальной позиции» по антироссийским санкциям и не намерен к ним подключаться, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Для президента Вучича есть ещё и моральный, личный аспект неприсоединения к санкциям. Этот фактор в политике тоже работает, мы не должны от него отмахиваться», — сказал он в интервью «Известиям».

Среди других аспектов дипломат выделил мнение большинства граждан государства — по его словам, сербы просто не представляют, как могут быть введены санкции в отношении России с учётом духовной и культурной близости между странами.

Кроме того, воздействие на позицию Белграда оказывает экономический фактор.

«Каждый понимает, что антироссийские санкции привели бы к весьма заметному ущербу для экономики и социальной сферы. Несомненно, главную роль играет регулярный диалог между главами наших государств», — добавил посол.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что, несмотря на оказываемое давление, Сербия будет проводить независимую и суверенную политику до тех пор, пока сможет.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон в эфире телеканала N1 заявила, что на власти Сербии будут ещё активнее давить, чтобы страна поддержала санкции Запада в отношении России.