Захарова заявила, что Россия не планирует опускать железный занавес

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Россия не намерена опускать железный занавес, это делают страны Европы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Железного занавеса не будет, по крайней мере с нашей стороны, можете не волноваться, это Евросоюз окружает занавесом Россию», — приводит РИА Новости её слова в эфире итальянского телеканала La7.

Захарова отметила, что ошибка западных стран заключается в их эгоцентризме.

Она также подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила за сохранение минимальных контактов с западными странами, особенно с европейскими.

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