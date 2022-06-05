Захарова заявила, что Россия не планирует опускать железный занавес

Россия не намерена опускать железный занавес, это делают страны Европы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Железного занавеса не будет, по крайней мере с нашей стороны, можете не волноваться, это Евросоюз окружает занавесом Россию», — приводит РИА Новости её слова в эфире итальянского телеканала La7.

Захарова отметила, что ошибка западных стран заключается в их эгоцентризме.

Она также подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила за сохранение минимальных контактов с западными странами, особенно с европейскими.