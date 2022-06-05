Захарова заявила, что Россия не планирует опускать железный занавес
«Железного занавеса не будет, по крайней мере с нашей стороны, можете не волноваться, это Евросоюз окружает занавесом Россию», — приводит РИА Новости её слова в эфире итальянского телеканала La7.
Захарова отметила, что ошибка западных стран заключается в их эгоцентризме.
Она также подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила за сохранение минимальных контактов с западными странами, особенно с европейскими.