Президент США Джо Байден в рамках девятого Саммита Америк предпримет попытку убедить латиноамериканские страны присоединиться к санкциям против России, но потерпит фиаско, заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Большинство латиноамериканских стран не намерены ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом», — отметил он в статье для китайской газеты Global Times.

По словам Кортунова, большинство участников саммита, включая такие крупные государства, как Бразилия, Мексика и Аргентина, не намерены вводить жёсткие рестрикции против России.

«Напротив, они часто рассматривают западные антироссийские санкции как возможность заполнить вакуум и завоевать более сильные позиции на российских рынках», — заявил он.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее заявил, что экономические санкции Запада против России имеют крайне негативное влияние на весь мир.

По данным СВР России, большинство стран Латинской Америки не желают подчиняться требованиям администрации США осудить специальную военную операцию России на Украине и присоединиться к антироссийским санкциям Запада.