Ирак призвал членов ЛАГ к налаживанию диалога для смягчения последствий кризиса на Украине
Об этом сообщает ТАСС.
На встрече присутствовали генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт и главы МИД Алжира, Египта, Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Хусейн сообщил, что формирование контактной группы было продиктовано пониманием последствий ситуации на Украине для мировой энергетической и продовольственной безопасности.
«В этой связи обращаюсь с призывом искать пути к налаживанию диалога, чтобы смягчить растущие последствия конфликта на всех уровнях», — заявил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что все арабские страны занимают ответственную позицию по ситуации на Украине и действуют исключительно в рамках своих национальных интересов.
Лавров также подчеркнул, что Россия ценит, что арабские страны отказываются идти на поводу у Запада.