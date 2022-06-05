Ирак призвал членов ЛАГ к налаживанию диалога для смягчения последствий кризиса на Украине

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн призвал участников встречи контактной группы Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине к налаживанию диалога для смягчения последствий украинского кризиса.

Об этом сообщает ТАСС.

На встрече присутствовали генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт и главы МИД Алжира, Египта, Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Хусейн сообщил, что формирование контактной группы было продиктовано пониманием последствий ситуации на Украине для мировой энергетической и продовольственной безопасности.

«В этой связи обращаюсь с призывом искать пути к налаживанию диалога, чтобы смягчить растущие последствия конфликта на всех уровнях», — заявил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что все арабские страны занимают ответственную позицию по ситуации на Украине и действуют исключительно в рамках своих национальных интересов.

Лавров также подчеркнул, что Россия ценит, что арабские страны отказываются идти на поводу у Запада.