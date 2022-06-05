В Совфеде прокомментировали данные об отказе некоторых стран пропустить самолёт с Лавровым

Председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что отказ ряда европейских стран пропустить самолёт с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сербию является показателем комплекса политической неполноценности.

Как сообщает РИА Новости, об этом Карасин написал в своём Telegram-канале.

«Отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолёт Лаврова в Сербию рождает много эмоций. Одна из них — Евросоюз — думает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнёрами укрепит «единомыслие» в Европе относительно политики России», — указал он.

По мнению Карасина, на самом деле «это показатель комплекса политической неполноценности».

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта Лаврова.

Позднее посол России в Софии Элеонора Митрофанова подтвердила, что Болгария отказалась предоставить воздушный коридор для самолёта Лаврова.