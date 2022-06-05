Захарова прокомментировала слова Борреля о вине России в дефиците на рынке зерна

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об ответственности России за дефицит на мировом рынке зерна.
Захарова прокомментировала слова Борреля о вине России в дефиците на рынке зерна
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Она напомнила, что Боррель заявил о прямой ответственности России за любые дефициты в международной торговле зерном.

«Господин Боррель, вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Что вам мешает? Единственное, что вам не даёт это сделать, — дефицит совести», — написала Захарова в Telegram.

Российский президент Владимир Путин ранее напомнил, что Россия не ставит никаких условий для вывоза зерна из украинских портов.

Он также отметил, что заявления о том, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно, являются блефом.

Украина при этом должна разминировать подходы к портам, со своей стороны Россия гарантирует мирный проход судов с зерном.

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