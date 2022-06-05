Захарова напомнила главе МВД Германии о прослушке немецких чиновников американцами

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер о якобы угрозе прослушивания немецких чиновников Россией, напомнила, что их уже и так прослушивают американцы.
Захарова напомнила главе МВД Германии о прослушке немецких чиновников американцами
  • © МИД России

«Нэнси Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы», — написала она в своём Telegram.

В мае 2021 года газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012—2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, включая бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и других высокопоставленных лиц из Германии, Швеции, Франции и Норвегии.

В июле 2015 года стало известно, что Агентство национальной безопасности США в течение по меньшей мере десяти лет шпионило за федеральными канцлерами Германии и другими членами правительства. Объектами слежки были также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также двое её предшественников — Герхард Шрёдер и Гельмут Коль. Всего АНБ прослушивало 125 телефонных номеров, принадлежащих высокопоставленным немецким чиновникам.

В связи с этим специальный уполномоченный правительства ФРГ Курт Граулих заявил, что США нарушили соглашение между американскими и немецкими разведывательными службами, дав АНБ полномочия вести слежку за членами правительств стран Евросоюза. 

В июне 2017 года выяснилось, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) шпионила за правительственными и военными учреждениями США с 1998 по 2006 год.

В июне 2018 года бывший канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Берлина объяснений в связи с публикациями о слежке Германии за австрийскими правительственными объектами. По данным СМИ, в 1999—2006 годах Берлин вёл масштабное наблюдение за федеральными ведомствами Австрии.

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