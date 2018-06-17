«Удар по имиджу единой Европы»: Австрия обвинила Германию в масштабной слежке

Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Берлина объяснений в связи с публикациями о слежке Германии за австрийскими правительственными объектами. По данным СМИ, в 1999—2006 годах Берлин вёл масштабное наблюдение за федеральными ведомствами Австрии, а также собирал разведданные о международных организациях, крупных компаниях и иностранных дипломатических представительствах в Вене. Власти ФРГ пока не комментируют ситуацию, однако известно, что комитет бундестага по контролю над деятельностью спецслужб проверит обнародованные данные. Эксперты, опрошенные RT, указывают на то, что европейские страны остаются разобщёнными в вопросах безопасности.

Вена обвинила власти Германии в слежке. По сообщению австрийского журнала Profil, немецкие спецслужбы вели наблюдение за приблизительно 2 тысячами объектов на территории страны. Такие выводы якобы основаны на базе данных о деятельности Федеральной разведывательной службы Германии за 1999—2006 годы.

Как отмечается в публикации, среди объектов, вызвавших особый интерес немецкой разведки, — государственные ведомства Австрии, штаб-квартиры международных организаций в Вене, а также 75 дипломатических представительств иностранных государств. Программа слежки могла затронуть ведомство федерального канцлера страны, министерства экономики, внутренних дел, обороны, иностранных дел, палату экономики Австрии. Кроме того, в перечне объектов, заинтересовавших Берлин, фигурируют штаб-квартиры Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), некоторых структур ООН, а также мечети и мусульманская община Австрии.

Помимо этого, как указывают журналисты, Берлин вёл и промышленный шпионаж — слежка могла затронуть технические вузы, оборонные предприятия, банки и металлургические концерны.

Также СМИ сообщили, что под пристальным вниманием немецких спецслужб оказались люди, которые ранее фигурировали в делах о терроризме, финансировании терроризма, организованной преступности и отмывании денег.

«Масштаб слежки был огромным»

Теперь власти Австрии ждут от Берлина объяснений. С соответствующими заявлениями выступили президент страны Александер ван дер Беллен и канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Шпионаж между дружескими странами недопустим и может поставить под сомнение сотрудничество. Мы ожидаем от германского правительства объяснений», — заявил ван дер Беллен на специальной пресс-конференции в Вене.

В своём Twitter президент написал, что Вена и Берлин «должны иметь возможность доверять друг другу».

Zur Causa #BND: Deutschland und Österreich sind befreundete Staaten und EU-Mitglieder. Wir müssen uns gegenseitig vertrauen können. Daher wollen wir von der deutschen Regierung volle Aufklärung, ob und in welchem Ausmaß diese Ausspähungen stattgefunden haben. (1/2) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 16 июня 2018 г.

Канцлер Австрии Себастьян Курц также потребовал разъяснений от Германии.

«Новые данные показывают, что масштаб слежки был огромным. Более 2 тыс. объектов были под контролем. Мы связались с германскими властями и хотим знать, за кем велась слежка, когда она закончилась, и хотим быть уверены, что она была закончена» — подчеркнул глава правительства.

Курц заявил, что немецкие спецслужбы должны удалить все данные, собранные в Австрии разведкой, в том случае, если они «были сохранены». Как отметил канцлер, у Вены уже в 2014 году появились первые подозрения, что Германия могла осуществлять слежку за Австрией с конца 1990-х до 2006 года.

Расследование, начатое тогда австрийской прокуратурой, привело к официальным обвинениям в 2015 году. Тогда ФРГ внесла изменения в законодательство, чтобы не допустить повторения подобных случаев.

Канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах в Берлине. На заднем плане — глава ФРГ Ангела Меркель

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Берлин пока не комментирует обвинения со стороны Вены, однако комитет бундестага по контролю над деятельностью спецслужб проверит, являются ли данные о шпионаже новыми или их можно отнести к уже известным с 2015 года фактам слежки, сообщил глава комитета Армин Шустер. Предварительные выводы комитета будут обнародованы в конце следующей недели.

«Действия Федеральной разведывательной службы Германии в отношении других европейских государств были порой непропорциональными, а также по сути не разъяснялись», — признал он в комментарии медиагруппе Funke.

В то же время в Федеральной разведывательной службе ФРГ, МВД и Министерстве обороны страны отказались давать комментарии.

В 2013 году во многих городах Германии проходили демонстрации против тотальной слежки американских спецслужб

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В 2013 году после того, как бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден обнародовал данные о программах слежки Вашингтона, стало известно, что Соединённые Штаты вели разведку в европейских странах, в частности в Германии. АНБ ежемесячно перехватывало в ФРГ до 500 млн телефонных и интернет-сообщений. Наибольший резонанс тогда вызвала новость о том, что американские спецслужбы несколько лет прослушивали телефоны канцлеров ФРГ, в частности Ангелы Меркель. Тогда глава Германии говорила, что такие действия в отношении союзников недопустимы.

«Дело не только во мне, а во всех гражданах. Мы должны доверять своим союзникам и партнёрам, а теперь это доверие необходимо восстанавливать», — заявила тогда канцлер.

Однако в интервью журналу Der Spiegel Сноуден заявил, что Берлин не мог не знать о масштабной деятельности американской разведки в стране, поскольку АНБ использовало серверы ФРГ.

Кроме того, правительство Меркель критиковали за чересчур мягкую реакцию на обнародованные данные. Так, в 2014 году Томас де Мезьер, занимавший тогда пост министра внутренних дел в правительстве Меркель, заявил, что члены комиссии бундестага по расследованию скандала с американским шпионажем должны постараться не навредить отношениям Вашингтона и Берлина.

«Закономерный факт»

Эксперты, опрошенные RT, полагают, что на союзнических отношениях Берлина и Вены новые данные о слежке никак не отразятся. Так, заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк напоминает, что скандал между США и Германией, касающийся слежки АНБ за руководством ФРГ, не привёл к пересмотру отношений.

«Германия сама является страной-жертвой, Агентство национальной безопасности (АНБ) США осуществляло слежку, обладало доступом к информации во времена Барака Обамы. Был большой скандал и негодование Ангелы Меркель, но, как мы видим, никакие союзнические отношения пересмотрены не были», — отметил политолог в беседе с RT.

Сам факт слежки Данюк назвал закономерным, ведь Австрия — «член ЕС, но не является страной НАТО, она имеет нейтральный статус». Аналитик отмечает, что из-за этого Германия, которая по факту является «главным государством в ЕС», отслеживает положение дел Австрии.

«Совершенно очевидно, что Европейский союз и европейская солидарность, на самом деле, испытывает большой кризис. Подобного рода утечка информации может нанести удар по имиджу объединённой Европы, которая давно уже таковой не является», — заявил эксперт.

ЕС не смогли преодолеть взаимное недоверие в вопросах безопасности и разведки, несмотря на то, что Евросоюз достиг большого прогресса в интеграции экономики, культуры, образования и правовой системы. Такую позицию высказал профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

«У ЕС пока нет ни единой внешней политики, нет собственной армии, нет собственной разведки, даже борьба с терроризмом осложняется тем, что разведки конкретных стран не хотят делиться информацией друг с другом», — пояснил эксперт RT.

Юрий указывает, что в этой ситуации можно говорить о возможной заинтересованности Соединённых Штатов. Он напоминает, что немецкие спецслужбы не раз становились участниками скандалов о передаче данных по запросу американских агентств.

«США после войны Европу рассматривают как свою вотчину, Германия в большой зависимости от США. Давно ходят слухи и появляются факты, что разведка Германии выполняет заказ и работает под кураторством силовых структур США», — отмечает Почта.