В Германии намерены проверить информацию СМИ о шпионаже немецкой разведки в Австрии

Комитет германского Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб намерен обсудить информацию СМИ о шпионаже Федеральной разведывательной службы Германии (BND) в Австрии. Об этом сообщает медиагруппа Funke.

«Мы проанализируем, являются ли обвинения новыми или они часть уже известных обвинений, выдвинутых в 2015 году», — заявил глава комитета Армин Шустер.

Он добавил, что комитет обнародует первые результаты проверки до конца следующей недели.

Ранее издание Profil сообщило, что Федеральная разведывательная служба Германии вела слежку за коммуникационными сетями правительства Австрии.

В июне 2017 года СМИ сообщали, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) шпионила за правительственными и военными учреждениями США с 1998 по 2006 год.