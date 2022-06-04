Лавров: России больше нельзя допускать зависимости от технологий и инвестиций Запада

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил, что России больше нельзя допускать зависимости от технологий и инвестиций Запада.

«Мы извлекаем из всего этого урок. Никогда впредь не надо полагаться на этих людей», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это не означает, что российская сторона не будет с ними вообще разговаривать.

«Когда они «перебесятся», посмотрим, что они нам скажут. Ни в коем случае, отныне и вовеки, нельзя допускать, чтобы какие-то критические сферы жизнедеятельности нашего государства, жизни нашего народа зависели от инвестиций, технологий со стороны западных стран», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона «на веру обещания» Запада больше принимать не будет.

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