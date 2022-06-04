В Москву вылетели часть пассажиров с задержанного в Шри-Ланке российского самолёта

Часть россиян, которые не смогли вылететь из Шри-Ланки из-за задержки российского самолёта, вылетели 4 июня в Москву.

Об этом сообщили ТАСС в Управлении по развитию туризма Шри-Ланки.

«Насколько нам известно по информации аэропорта, большая группа пассажиров с задержанного авиалайнера вылетела сегодня в Москву на самолёте «Аэрофлота», — рассказали в ведомстве.

Собеседница добавила, что ожидается, что 5 июня в Россию вылетит ещё одна группа пассажиров с задержанного самолёта.

Ранее стало известно, что российская компания «Аэрофлот» приостанавливает рейсы в Коломбо из-за неблагонадёжности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов в Шри-Ланку.

3 июня сообщалось, что Высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не может покинуть Шри-Ланку. В пресс-службе авиакомпании подтвердили арест самолёта компании в Шри-Ланке.