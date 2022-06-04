Сенатор Ковитиди поддержала заявление Володина об отсутствии у ЕС средств сдерживания России

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Полина Полетаева
Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT поддержала заявление спикера Госдумы Володина о том, что Евросоюз исчерпал арсенал средств сдерживания России.
Сенатор Ковитиди поддержала заявление Володина об отсутствии у ЕС средств сдерживания России
  • AP
  • © Martin Meissner

«Сегодня ситуация для коллективного Запада, очевидно, проигрышная. Россия изолирована от Запада, но при этом рубль растёт, российские энергоресурсы востребованы и с продуктами у нас тоже всё хорошо. В то время как Запад тоже изолирован, изолирован от всего остального мира. Самые серьёзные мировые игроки, такие как Китай, Индия, Россия, а также десятки других государств в Азии, Африке и Латинской Америке не поддерживают Запад», — заявила сенатор.

По её мнению, распад Евросоюза всего лишь вопрос времени.

«Запад представляет собой глиняный горшок в медной лавке современного мироустройства. А надвигающаяся тень мирового продовольственного кризиса и миграционные потоки лишь подтолкнут неминуемое европейское фиаско», — добавила Ковитиди.

Ранее Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Евросоюза, принявшие ранее шестой пакет антироссийских санкций, исчерпали арсенал средств сдерживания развития России.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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