Депутат бундестага ФРГ Быстрон заявил об изменении позиции США по ситуации на Украине

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Заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине показывают изменение позиции Вашингтона по ситуации в этой стране. Об этом заявил депутат бундестага Петр Быстрон.

Ранее Киссинджер во время Всемирного экономического форума в Давосе выразил мнение, что идеальным результатом в сложившейся на Украине ситуации должно быть достижение нейтрального статуса страны, чтобы она смогла стать мостом между Россией и Европой.

Быстрон считает, что такие заявления противоречат позиции западноевропейских политиков, которые настаивают «на победе Украины».

«Однако Киссинджер лишь перенёс на европейскую почву изменение нарратива в конфликте», — подчеркнул депутат.

27 мая экс-госсекретаря США внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что внесение Киссинджера в список «Миротворца» стало самым оригинальным подарком на 99-летие политика.

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