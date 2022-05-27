Захарова назвала «оригинальным подарком на 99-летие» вненесение Киссинджера в «Миротворец»

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Внесение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в списки украинского сайта «Миротворец» стало самым оригинальным подарком на 99-летие политика, считает представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала «оригинальным подарком на 99-летие» вненесение Киссинджера в «Миротворец»
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  • © MFA Russia

«Генри Киссинджер попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за «участие в информационной спецоперации России». Согласитесь, такого оригинального подарка ему никто на 99-летие не сделал бы. На 100 лет включат в санкционный список США, наверное», — написала дипломат в Telegram.

Она предложила «не мучиться над формулировкой» и использовать «одну короткую фразу» — «за наличие интеллекта».

Как указано на сайте, в базу «Миротворца» Киссинджер внесён за участие «в информационной спецоперации России против Украины».

Во время Всемирного экономического форума в Давосе Киссинджер выразил мнение, что идеальным результатом в сложившейся на Украине ситуации должно быть достижение нейтрального статуса страны, чтобы она смогла стать мостом между Россией и Европой.

Как позднее писала The Telegraph, Киссинджер фактически призвал Запад оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на переговоры на условиях, которые «очень далеки от её нынешних военных целей.

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