Захарова назвала «оригинальным подарком на 99-летие» вненесение Киссинджера в «Миротворец»
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«Генри Киссинджер попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за «участие в информационной спецоперации России». Согласитесь, такого оригинального подарка ему никто на 99-летие не сделал бы. На 100 лет включат в санкционный список США, наверное», — написала дипломат в Telegram.
Она предложила «не мучиться над формулировкой» и использовать «одну короткую фразу» — «за наличие интеллекта».
Как указано на сайте, в базу «Миротворца» Киссинджер внесён за участие «в информационной спецоперации России против Украины».
Во время Всемирного экономического форума в Давосе Киссинджер выразил мнение, что идеальным результатом в сложившейся на Украине ситуации должно быть достижение нейтрального статуса страны, чтобы она смогла стать мостом между Россией и Европой.
Как позднее писала The Telegraph, Киссинджер фактически призвал Запад оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на переговоры на условиях, которые «очень далеки от её нынешних военных целей.