The Telegraph: Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Россией

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Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорном процессе с Россией для того, чтобы избежать потрясений в Европе.
The Telegraph: Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Россией
  • AFP
  • © John MACDOUGALL

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет The Telegraph.

«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряжённость, преодолеть которые будет нелегко», — заявил дипломат.

Как пишет газета, Киссинджер таким образом фактически призвал Запад оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на переговоры на условиях, которые «очень далеки от её нынешних военных целей».

Ранее Киссинджер заявил, что идеальным результатом в сложившейся на Украине ситуации должно быть достижение нейтрального статуса страны, чтобы она смогла стать мостом между Россией и Европой.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход.

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