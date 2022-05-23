МИД России: переговоры с Украиной продолжатся только при конструктивном подходе Киева

Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход.

«Это не наша инициатива — заморозить нынешние переговоры и поставить всё на паузу. Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию и предоставит по крайней мере реакцию на переданные ей предложения», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, что инициатива заморозить российско-украинские переговоры исходит от Киева.