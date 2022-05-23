МИД России: переговоры с Украиной продолжатся только при конструктивном подходе Киева

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход.
МИД России: переговоры с Украиной продолжатся только при конструктивном подходе Киева
  • РИА Новости

«Это не наша инициатива — заморозить нынешние переговоры и поставить всё на паузу. Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию и предоставит по крайней мере реакцию на переданные ей предложения», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, что инициатива заморозить российско-украинские переговоры исходит от Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить