Социолог Орсини сообщил о предательстве Украины со стороны западных стран

Западные страны «ударили Украину ножом в спину», нарушив обещание об отправке войск НАТО в случае вооружённого конфликта в стране, заявил в эфире телеканала La7 итальянский социолог Алессандро Орсини.

«Я знаю, что НАТО, США, Запад — группа серийных предателей, поэтому я всегда опасался, что рано или поздно мы бросим Украину. По факту мы это уже сделали», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Орсини, одной из причин эскалации ситуации стала агрессия британского премьера Бориса Джонсона в ответ на критику президента Владимира Путина по поводу учений НАТО на Украине.

«Весь этот западный выпендрёж — особенно со стороны Джонсона — среди прочего и привёл к этой катастрофе», — заявил эксперт.

Он добавил, что Украину, вероятно, «бросят» ещё раз.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит ранее заявила о неизменности позиции невмешательства Североатлантического альянса в конфликт на Украине.