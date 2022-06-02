Постпред США при НАТО: альянс не намерен вмешиваться в нынешний конфликт на Украине

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Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила о неизменности позиции невмешательства Североатлантического альянса в конфликт на Украине. Об этом она информировала на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

«Во-первых, союзники по НАТО едины в том, что НАТО не будет становиться стороной этого конфликта», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что позиция американского президента Джо Байдена по отказу отправки американских войск на Украину также остаётся неизменной.

«Так что я думаю, что несмотря на то, что ситуация с поставками вооружений развивалась и менялась за последние пару месяцев, я думаю, что, конечно же, сами параметры остаются достаточно ясными, и я не ожидаю, что это изменится», — заключила Смит.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что новый пакет военной помощи США Украине будет включать системы залпового огня HIMARS.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.

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