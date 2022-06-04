Число пострадавших при столкновении локомотива с поездом в Словакии возросло до 70

В Словакии сообщили по меньшей мере о 70 пострадавших с травмами различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского поезда с железнодорожным локомотивом.

«Всего на месте была оказана помощь 74 пациентам, 34 из которых были доставлены в близлежащие больницы. 59 человек получили лёгкие ранения, 11 — средней степени тяжести и четверо — тяжёлые ранения», — сообщает братиславская газета «Правда» со ссылкой на полицию.

Правоохранительные органы также опровергли сведения о смерти одного из машинистов поезда.

Инцидент произошёл на железнодорожном переезде между населёнными пунктами Варин и Врутки в Жилинском крае на северо-западе Словакии.

Ранее стало известно, что один человек погиб и 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в испанском автономном сообществе Каталония.