Число пострадавших при столкновении локомотива с поездом в Словакии возросло до 70

Короткая ссылка
В Словакии сообщили по меньшей мере о 70 пострадавших с травмами различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского поезда с железнодорожным локомотивом.

«Всего на месте была оказана помощь 74 пациентам, 34 из которых были доставлены в близлежащие больницы. 59 человек получили лёгкие ранения, 11 — средней степени тяжести и четверо — тяжёлые ранения», — сообщает братиславская газета «Правда» со ссылкой на полицию.

Правоохранительные органы также опровергли сведения о смерти одного из машинистов поезда.

Инцидент произошёл на железнодорожном переезде между населёнными пунктами Варин и Врутки в Жилинском крае на северо-западе Словакии.

Ранее стало известно, что один человек погиб и 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в испанском автономном сообществе Каталония.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить