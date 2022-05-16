Один человек погиб и 85 пострадали при столкновении двух поездов в Каталонии

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Один человек погиб и 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поезда в испанском автономном обществе Каталонии.
Один человек погиб и 85 пострадали при столкновении двух поездов в Каталонии
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Maria Hernandez / EyeEm

Об этом сообщает газета АВС.

Отмечается, что столкновение произошло на станции Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона после схода с рельсов товарного состава, который в результате аварии задел другой поезд.

Уточняется, что погибшим был машинист одного из поездов. Двое пострадавших были госпитализированы.

В феврале на юге Мюнхена столкнулись два пассажирских поезда, погиб по меньшей мере один человек, пострадали более десяти человек.

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