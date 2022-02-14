На юге Мюнхена столкнулись два пассажирских поезда

На юге Мюнхена столкнулись два пассажирских поезда, погиб по меньшей мере один человек, пострадали более десяти человек.

©Sven Hoppe/picture alliance

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Об этом сообщает Die Zeit. По предварительным данным, поезда столкнулись около 16:40 в районе станции Эбенхаузен-Шефтларн. Причина аварии пока неясна. По сообщениям СМИ, число пострадавших может достигать 30.