На юге Мюнхена столкнулись два пассажирских поезда
На юге Мюнхена столкнулись два пассажирских поезда, погиб по меньшей мере один человек, пострадали более десяти человек.
- ©Sven Hoppe/picture alliance
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Die Zeit.
По предварительным данным, поезда столкнулись около 16:40 в районе станции Эбенхаузен-Шефтларн.
Причина аварии пока неясна. По сообщениям СМИ, число пострадавших может достигать 30.
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