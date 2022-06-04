Посла Греции в Анкаре Кристодоуло вызвали в МИД Турции после митинга РПК в Афинах

В МИД Турции вызвали посла Греции в Анкаре Лазариса Кристодоуло на фоне митинга сторонников запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) у посольства в Афинах.

«Посол Греции Лазарис был вызван в Министерство иностранных дел из-за возможностей, которые его страна предоставляет террористическим организациям, и митинга РПК, организованного вокруг посольства Турции в Афинах», — следует из сообщения телеканала TRT Haber.

Как заявил ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, армия Турции проведёт новую трансграничную операцию в районах сирийских Манбиджа и Талль-Рифата, она будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористами.

Соединённые Штаты выступили против военной операции Турции на севере Сирии.