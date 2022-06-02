Соединённые Штаты выступили против военной операции Турции на севере Сирии

Короткая ссылка
Соединённые Штаты выступили против военной операции Турции на севере Сирии. По мнению Вашингтона, это может подорвать усилия по борьбе с «Исламским государством»*. С таким заявлением выступило американское постпредство в ООН.
Соединённые Штаты выступили против военной операции Турции на севере Сирии
  • Gettyimages.ru

Ситуацию вокруг Сирии в телефонном разговоре обсудили постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд и замглавы турецкого МИД Седат Онал.

«Томас-Гринфилд выразила несогласие США с возобновлением военных операций на севере Сирии, которые могут привести к новым внутренним перемещениям населения и к риску дальнейшей дестабилизации хрупкой ситуации на земле, а также подорвать усилия международной коалиции в победе над ИГИЛ», — говорится в сообщении миссии.

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не обязана спрашивать разрешения на проведение военной операции в Сирии, потому что Анкара «защищает границы Турции».

Как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, армия Турции проведёт новую трансграничную операцию в районах сирийских Манбиджа и Талль-Рифата, она будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористами.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить