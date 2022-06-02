Соединённые Штаты выступили против военной операции Турции на севере Сирии. По мнению Вашингтона, это может подорвать усилия по борьбе с «Исламским государством»*. С таким заявлением выступило американское постпредство в ООН.

Ситуацию вокруг Сирии в телефонном разговоре обсудили постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд и замглавы турецкого МИД Седат Онал.

«Томас-Гринфилд выразила несогласие США с возобновлением военных операций на севере Сирии, которые могут привести к новым внутренним перемещениям населения и к риску дальнейшей дестабилизации хрупкой ситуации на земле, а также подорвать усилия международной коалиции в победе над ИГИЛ», — говорится в сообщении миссии.

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не обязана спрашивать разрешения на проведение военной операции в Сирии, потому что Анкара «защищает границы Турции».

Как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, армия Турции проведёт новую трансграничную операцию в районах сирийских Манбиджа и Талль-Рифата, она будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористами.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.