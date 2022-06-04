Столтенберг проинформировал о конструктивном диалоге с Эрдоганом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о конструктивном диалоге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подчеркнул поддержку усилий Анкары по согласованию с Москвой условий для вывоза зерна из портов Украины.

«Турция является ценным союзником. Мы приветствуем её усилия, направленные на достижение сделки в целях обеспечения продовольственной безопасности», — написал он в Twitter.

По словам генсека НАТО, внимание также уделялось блокируемым Анкарой заявкам Швеции и Финляндии на членство в альянсе. Столтенберг отметил, что по этому поводу стороны продолжат диалог.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что Москва не ставит никаких условий для вывоза зерна из украинских портов.

Он также подчеркнул, что заявления о том, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно, являются блефом.