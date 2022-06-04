В ЕК объявили о тендере на сумму €4,1 млн для защиты свободы и плюрализма СМИ

Короткая ссылка
Еврокомиссия выделит €4,1 млн на мониторинг и защиту свободы и плюрализма СМИ, следует из заявления ЕК.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Еврокомиссию, €3,1 млн будут направлены на обеспечение механизма быстрого реагирования для защиты журналистов под угрозой, и еще €1 млн выделят на укрепление в странах союза позиций советов по СМИ и разработку журналистских стандартов.

«Поддержка механизма быстрого реагирования позволит нам защитить наших журналистов, которым угрожают, и отслеживать нарушения свободы прессы и СМИ», — заявил член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Ранее сообщалось о планах Еврокомиссии заняться анализом политического дискурса в румынских СМИ.

В ЕК также намеревались предоставить €4 млн на «укрепление потенциала гражданского общества» в Молдавии. Предполагалось также оказать финансовую помощь организациям, выступающим за евроинтеграцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить