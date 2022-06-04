В ЕК объявили о тендере на сумму €4,1 млн для защиты свободы и плюрализма СМИ

Еврокомиссия выделит €4,1 млн на мониторинг и защиту свободы и плюрализма СМИ, следует из заявления ЕК.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Еврокомиссию, €3,1 млн будут направлены на обеспечение механизма быстрого реагирования для защиты журналистов под угрозой, и еще €1 млн выделят на укрепление в странах союза позиций советов по СМИ и разработку журналистских стандартов.

«Поддержка механизма быстрого реагирования позволит нам защитить наших журналистов, которым угрожают, и отслеживать нарушения свободы прессы и СМИ», — заявил член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Ранее сообщалось о планах Еврокомиссии заняться анализом политического дискурса в румынских СМИ.

В ЕК также намеревались предоставить €4 млн на «укрепление потенциала гражданского общества» в Молдавии. Предполагалось также оказать финансовую помощь организациям, выступающим за евроинтеграцию.