МИД: США нарушили контракт с Россией поставками вертолётов Ми-17 на Украину

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Новый пакет военной помощи США для Украины включает четыре вертолёта Ми-17, которые ранее были переданы Соединённым Штатам из России для эксплуатации исключительно в Афганистане. Запрет на их экспорт был юридически закреплён в контракте и сертификате конечного пользователя, заявили в российском Министерстве иностранных дел.
МИД: США нарушили контракт с Россией поставками вертолётов Ми-17 на Украину
  • AP

«Однако эти юридические ограничения, как мы видим, не являются препятствием для Вашингтона в его безудержном стремлении накачать оружием Киев», — сообщил МИД.

В ведомстве отметили, что российская сторона неоднократно обращала внимание американских коллег на неприемлемость пренебрежения договорными и контрактными обязательствами.

При этом посольство России в США никаких внятных объяснений от Госдепа не получило.

«Американцы, снова и снова выходя за рамки приличий, твердят нам, что их действия «соответствуют национальным интересам и законодательству», а вся их многомиллиардная военная помощь Киеву якобы носит оборонительный характер», — говорится в заявлении МИД.

Такое поведение США является вопиющим примером политики двойных стандартов, подчеркнули в Москве.

Ранее в ФСВТС выразили протест в связи с планируемой Соединёнными Штатами передачей Украине вертолётов, которые были поставлены АО «Рособоронэкспорт» в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключённого в 2011 году, и предназначались для армии Афганистана.

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