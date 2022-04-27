ФСВТС выразила протест из-за планируемой поставки США Украине вертолётов Ми-17

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В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) выразили протест в связи с планируемой Соединёнными Штатами передачей Украине вертолётов, которые были поставлены АО «Рособоронэкспорт» в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключённого в 2011 году, и предназначались для армии Афганистана.
ФСВТС выразила протест из-за планируемой поставки США Украине вертолётов Ми-17
  • AP

Об этом говорится в сообщении на сайте службы. 

В ФСВТС прокомментировали заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что США в рамках очередного пакета военной помощи планируют передать Украине вертолёты Ми-17.

В сообщении ФСВТС говорится, что контракт и сертификаты предусматривают, что эта вертолётная техника предназначена для передачи Афганистану со стороны США и не подлежит реэкспорту либо передаче другой стране без согласия России.

Ранее в Пентагоне заявили о планируемой передаче Украине 90 гаубиц, 16 вертолётов Ми-17, 1,4 тыс. ПЗРК Stinger.

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