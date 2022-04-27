ФСВТС выразила протест из-за планируемой поставки США Украине вертолётов Ми-17

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) выразили протест в связи с планируемой Соединёнными Штатами передачей Украине вертолётов, которые были поставлены АО «Рособоронэкспорт» в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключённого в 2011 году, и предназначались для армии Афганистана.

AP