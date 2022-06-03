Профессор международных отношений американского колледжа Макалестер в Сент-Поле Эндрю Лэтэм считает нереалистичной возможность победы Украины в конфликте с Россией.

Об этом он написал в своей статье для The Hill.

По словам Лэтэма, Киев не сможет вернуть под контроль территории Донбасса и населённые пункты вдоль Азовского побережья.

Он добавил, что украинская армия несёт крупные потери и ослабевает с каждым днём. По его мнению, конфликт окончится поражением Киева, а Украина станет фрагментированной и разделённой.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что киевским режимом при финансовой поддержке Великобритании организованы съёмки «духоподъёмных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об отражении всех предпринятых атак Вооружённых сил Украины на регион.