Американский профессор Лэтэм высказался о невозможности победы Украины в конфликте с Россией

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Профессор международных отношений американского колледжа Макалестер в Сент-Поле Эндрю Лэтэм считает нереалистичной возможность победы Украины в конфликте с Россией.
Американский профессор Лэтэм высказался о невозможности победы Украины в конфликте с Россией
  • AP

Об этом он написал в своей статье для The Hill.

По словам Лэтэма, Киев не сможет вернуть под контроль территории Донбасса и населённые пункты вдоль Азовского побережья.

Он добавил, что украинская армия несёт крупные потери и ослабевает с каждым днём. По его мнению, конфликт окончится поражением Киева, а Украина станет фрагментированной и разделённой.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что киевским режимом при финансовой поддержке Великобритании организованы съёмки «духоподъёмных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об отражении всех предпринятых атак Вооружённых сил Украины на регион. 

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