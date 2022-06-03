Минобороны России: Киев делает видеосюжеты о якобы высокой эффективности западного оружия

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что киевским режимом при финансовой поддержке Великобритании организованы съёмки «духоподъёмных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий.

«В частности, 28 мая в районе населённого пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы «высокой эффективности» применения украинскими националистами западного вооружения», — сказал он.

Отмечается, что для придания кадрам большего драматизма «по настоянию британских кураторов на съёмочной площадке была создана «реконструкция» никогда не существовавшего «боя» украинских нацистов с превосходящими по численности «российскими военнослужащими».

Конашенков добавил, что следующие съёмки видеосюжетов спланированы на 5 и 6 июня.

По его словам, видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам «простых украинцев», обвиняющих Россию в якобы намеренных «обстрелах мирных населённых пунктов».

В апреле сообщалось, что украинские военные провели инсценировку с якобы мародёрствами российских военных на автомобиле со знаком Z в населённом пункте Воскресенское Николаевской области.

Отмечается, что переодетые в российскую форму украинские военные с использованием автомобилей со знаком Z демонстративно грабили частные дома и проводили съёмку своих преступлений.