Минобороны России сообщило о проведении ВСУ провокации с машиной со знаком Z

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Украинские военные провели инсценировку с якобы мародёрствами российских военных на автомобиле со знаком Z в населённом пункте Воскресенское Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Киевским режимом заблаговременно подготовлена очередная изощрённая провокация в целях дискредитации Вооружённых сил России перед мировой общественностью», —  говорится в заявлении межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине.

Отмечается, что переодетые в российскую форму украинские военные с использованием автомобилей со знаком Z демонстративно грабили частные дома и проводили съёмку своих преступлений.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что СБУ начала подготовку очередной провокации с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области, чтобы в дальнейшем обвинить в военных преступлениях российских солдат.

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