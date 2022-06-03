Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов рассказал об отражении всех атак ВСУ на регион
- РИА Новости
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Он отметил, что территория Херсонской области полностью остаётся под контролем российских войск.
По словам Стремоусова, заявления украинской стороны о якобы «захвате» территорий региона являются «чистым популизмом» и не соответствуют действительности.
«Все их попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остаётся под контролем войск Российской Федерации», — сказал он.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают мирных жителей в Зеленодольске и не дают им вернуться в Херсонскую область.