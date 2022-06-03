Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов рассказал об отражении всех атак ВСУ на регион

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об отражении всех предпринятых атак Вооружённых сил Украины на регион. Об этом сообщило РИА Новости.
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов рассказал об отражении всех атак ВСУ на регион
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Он отметил, что территория Херсонской области полностью остаётся под контролем российских войск.

По словам Стремоусова, заявления украинской стороны о якобы «захвате» территорий региона являются «чистым популизмом» и не соответствуют действительности. 

«Все их попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остаётся под контролем войск Российской Федерации», — сказал он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают мирных жителей в Зеленодольске и не дают им вернуться в Херсонскую область.

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