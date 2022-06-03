В МИД России заявили, что рассуждать о встрече Путина и Зеленского сегодня бессмысленно

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Рассуждать о встрече российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским сегодня бессмысленно. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России заявили, что рассуждать о встрече Путина и Зеленского сегодня бессмысленно
  • РИА Новости

«Я не вижу сейчас смысла даже теоретически размышлять об этом вопросе», — заявила Захарова о возможности встречи Путина и Зеленского.

Она отметила, что Россия благодарна всем сторонам, заявившим о готовности оказать услуги посредников в этой ситуации.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о своём желании провести встречу с Путиным.

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