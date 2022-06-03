В МИД России 6 июня вызваны главы представительств американских СМИ в Москве

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в МИД России 6 июня вызваны главы представительств американских СМИ в Москве.
В МИД России 6 июня вызваны главы представительств американских СМИ в Москве
  • © МИД России

«В понедельник, 6 июня, в МИД России будут приглашены руководители московских представительств всех американских медиа для разъяснения им последствий враждебной линии Вашингтона в сфере СМИ и информации», — заявила Захарова.

Если работа российских СМИ на территории США не будет нормализована, последуют самые жёсткие ответные меры, отметила она.

Ранее Мария Захарова потребовала от Вашингтона прекратить оказывать давление на представителей российских СМИ, работающих в США.

Она рассказала, что в США агенты ФБР пытались вовлечь российского журналиста — руководителя корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне — в компрометирующее его «сотрудничество».

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