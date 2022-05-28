Захарова назвала диктатурой либерализма требования США блокировать работу российских СМИ

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У американских послов за границей «новая забава» — они требуют от стран заблокировать работу российских СМИ, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова назвала диктатурой либерализма требования США блокировать работу российских СМИ
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«У американских послов за границей новая забава — в истеричной манере требуют от стран заблокировать работу российских СМИ», — написала дипломат в Telegram.

Захарова назвала такую практику «диктатурой либерализма» во всей красе.

Ранее Мария Захарова потребовала от Вашингтона прекратить оказывать давление на представителей российских СМИ, работающих в США.

Она рассказала, что в США агенты ФБР пытались вовлечь российского журналиста — руководителя корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне — в компрометирующее его «сотрудничество».

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