МИД: в США агенты ФБР пытались вовлечь в «сотрудничество» главу корпункта российского СМИ
- © МИД России
«Очередным примером подобного беспрецедентного давления стали два «подхода» агентов Федерального бюро расследований к руководителю корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне. Цель очевидна: выбить журналиста из равновесия и попытаться вовлечь в компрометирующее его «сотрудничество», — говорится в её заявлении.
Захарова отметила, что эти попытки не увенчались успехом, однако сама по себе ситуация, когда «нажиму спецслужб подвергаются «неугодные» корреспонденты», освещающие события не так, «как хотелось бы вашингтонскому агитпропу», типична для «развернутой в США русофобской кампании в духе охоты на ведьм.
Она потребовала от Вашингтона прекратить оказывать давление на представителей российских СМИ, работающих в США.