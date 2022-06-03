Global Times: единство западных стран рушится на фоне санкций против России

Короткая ссылка
Единство западных стран рушится на фоне того, как государствам коалиции приходится сталкиваться с практическими потерями в связи с введёнными антироссийскими санкциями. Об этом пишет Global Times.
Global Times: единство западных стран рушится на фоне санкций против России
  • Gettyimages.ru
  • © Artur Widak/NurPhoto

В статье говорится, что после объявления шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза некоторые страны Европы предстоящей зимой будут испытывать серьёзные проблемы с энергоресурсами.

Также издание отмечает, что «пафосный пузырь западной солидарности» лопнул до того, как ЕС объявил о новых санкциях. В статье приводится заявление министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что единство ЕС «начинает рассыпаться», поскольку некоторые страны противодействуют введению ограничений.

Автор добавил, что появляется всё больше признаков того, что «западная коалиция против Москвы хрупка и изнашивается, когда её участникам приходится нести практические потери».

«Запад может спорить, что его санкции работают, но всё больше доказательств говорят об обратном: США и ЕС проигрывают экономическую войну против России», — написал автор статьи. 

Ранее помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил в интервью RT, что наложившиеся друг на друга несколько кризисов создали своего рода «идеальный шторм».

Орешкин подтвердил, что помимо продовольственного кризиса как такового в настоящий момент в мире также бушуют кризисы с электроэнергией, топливом и удобрениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить