Global Times: единство западных стран рушится на фоне санкций против России

Единство западных стран рушится на фоне того, как государствам коалиции приходится сталкиваться с практическими потерями в связи с введёнными антироссийскими санкциями. Об этом пишет Global Times.

В статье говорится, что после объявления шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза некоторые страны Европы предстоящей зимой будут испытывать серьёзные проблемы с энергоресурсами.

Также издание отмечает, что «пафосный пузырь западной солидарности» лопнул до того, как ЕС объявил о новых санкциях. В статье приводится заявление министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что единство ЕС «начинает рассыпаться», поскольку некоторые страны противодействуют введению ограничений.

Автор добавил, что появляется всё больше признаков того, что «западная коалиция против Москвы хрупка и изнашивается, когда её участникам приходится нести практические потери».

«Запад может спорить, что его санкции работают, но всё больше доказательств говорят об обратном: США и ЕС проигрывают экономическую войну против России», — написал автор статьи.

Ранее помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил в интервью RT, что наложившиеся друг на друга несколько кризисов создали своего рода «идеальный шторм».

Орешкин подтвердил, что помимо продовольственного кризиса как такового в настоящий момент в мире также бушуют кризисы с электроэнергией, топливом и удобрениями.