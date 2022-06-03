Посол Антонов: новые санкции США скажутся на продовольственной безопасности

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новые антироссийские санкции, которые были введены Соединёнными Штатами 3 июня, угрожают цепочкам поставок и продовольственной безопасности.

«Убеждены, что порочная ограничительная практика будет только усугублять состояние дел в мире. Приведёт к новым перебоям в цепочках поставок, скажется на продовольственной безопасности», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.

Он высказал мнение, что данная санкционная политика может затронуть и само американское государство, в котором проблема нехватки некоторых продуктов «приобретает всё более острый характер».

23 мая мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения в связи с нехваткой детских смесей.

3 июня Министерство торговли США объявило о санкциях в отношении 65 российских юридических лиц, включая ведущие предприятия авиастроительной и судостроительной отраслей.

Новые санкции затронули Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, ЦКБ «Рубин», морское бюро машиностроения «Малахит», ЦМКБ «Алмаз», а также несколько дочерних подразделений Российской академии наук, «Газпром Нефть Шельф» и Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны России.

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