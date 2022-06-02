В США заявили об отмене введённых при Трампе ограничений на авиасообщение с Кубой

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Министерство транспорта США заявило об отмене введённых при предыдущем президенте Дональде Трампе ограничений на авиасообщение с Кубой.

«Настоящим распоряжением министерство транспорта США, действуя по просьбе госдепартамента, отменяет предыдущие меры, ограничивающие определённые виды авиационных услуг между США и Кубой», — приводит слова документа РИА Новости.

Отменяемые ограничения, как уточняется, касаются регулярных и чартерных рейсов между обеими странами. 

В октябре 2019 года США приостановили авиаперелёты в аэропорты Кубы, за исключением столичного аэропорта Хосе Марти, а также ввели ограничения на въезд кубинских чиновников. 

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