Байден заявил, что Запад обсуждает вариант закупок российской нефти по заниженной цене

Президент США Джо Байден заявил, что страны Запада обсуждают вариант закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от её импорта.

По его словам, западные страны пытаются найти способ сдержать рост цен на энергоресурсы.

«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они ещё больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — приводит РИА Новости заявление Байдена.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что Европе и США невыгоден дефицит нефти из-за антироссийских санкций, поэтому Россия может компенсировать потери от эмбарго.