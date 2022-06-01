В МИД России прокомментировали нападения на диппредставительства страны за рубежом

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Атаки на российские диппредставительства осуществляются только в тех странах, которые ведут санкционную войну против России, заявили в российском МИД.
В МИД России прокомментировали нападения на диппредставительства страны за рубежом
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«По миру прокатилась волна нападений на российские дипломатические представительства. Примечателен тот факт, что подобные акты имели место исключительно в государствах, ведущих санкционную войну против нашей страны», — приводит ТАСС текст доклада ведомства «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах».

Отмечается, что массовый и организованный характер упомянутых нападений наталкивает на мысль о том, что все они являются спланированной акцией.

Статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов ранее заявил, что число инцидентов у российских посольств в 2022 году перевалило за тысячу.

Ведомство предусмотрело меры на случай эвакуации посольств из недружественных стран.

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