В ВОЗ зафиксировали около 70 смертей от оспы обезьян в Африке в 2022 году

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В Африке в 2022 году от оспы обезьян умерли около 70 человек. Об этом заявил руководитель секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с оспой Розамунд Льюис.
В ВОЗ зафиксировали около 70 смертей от оспы обезьян в Африке в 2022 году
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«В Африке смертельные случаи были зафиксированы. Речь идёт об около 70 случаях в 2022 году в пяти африканских странах», — приводит ТАСС заявление.

Льюис добавила, что ВОЗ проводит мониторинг ситуации с оспой обезьян в африканских странах, а также в государствах, где вирус был выявлен только недавно.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 30 странах мира подтверждено более 550 случаев заболевания оспой обезьян.

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