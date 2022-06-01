В ВОЗ зафиксировали около 70 смертей от оспы обезьян в Африке в 2022 году

В Африке в 2022 году от оспы обезьян умерли около 70 человек. Об этом заявил руководитель секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с оспой Розамунд Льюис.

«В Африке смертельные случаи были зафиксированы. Речь идёт об около 70 случаях в 2022 году в пяти африканских странах», — приводит ТАСС заявление.

Льюис добавила, что ВОЗ проводит мониторинг ситуации с оспой обезьян в африканских странах, а также в государствах, где вирус был выявлен только недавно.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 30 странах мира подтверждено более 550 случаев заболевания оспой обезьян.