Блинкен не исключил, что боевые действия на Украине продлятся «много месяцев»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по оценке Вашингтона, боевые действия на Украине могут продлиться «много месяцев».

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, США не могут предсказать, «как и когда это разрешится».

«По нашим оценкам на сегодняшний день, данный конфликт продлится ещё много месяцев», — заявил Блинкен.

Он добавил, что «всё может завершиться» в случае принятия Россией решения о прекращении спецоперации на Украине.

Также Блинкен прокомментировал планируемую поставку американских РСЗО Украине. По его словам, Киев заверил Вашингтон, что не будет использовать западные системы для атаки объектов на территории России.

В Кремле заявили, что США поставками оружия Украине целенаправленно и старательно подливают масла в огонь.