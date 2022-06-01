Блинкен не исключил, что боевые действия на Украине продлятся «много месяцев»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по оценке Вашингтона, боевые действия на Украине могут продлиться «много месяцев».
Блинкен не исключил, что боевые действия на Украине продлятся «много месяцев»
  • AP

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, США не могут предсказать, «как и когда это разрешится».

«По нашим оценкам на сегодняшний день, данный конфликт продлится ещё много месяцев», — заявил Блинкен.

Он добавил, что «всё может завершиться» в случае принятия Россией решения о прекращении спецоперации на Украине.

Также Блинкен прокомментировал планируемую поставку американских РСЗО Украине. По его словам, Киев заверил Вашингтон, что не будет использовать западные системы для атаки объектов на территории России.

В Кремле заявили, что США поставками оружия Украине целенаправленно и старательно подливают масла в огонь.

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