В Кремле заявили, что США поставками оружия Украине подливают масла в огонь

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США поставками оружия Украине целенаправленно и старательно подливают масла в огонь. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что США поставками оружия Украине подливают масла в огонь
  • РИА Новости

Комментируя планы Вашингтона поставить Киеву реактивные системы залпового огня, Песков отметил, что «здесь ничего нового нет».

«Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь, США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — сказал он.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что любые поставки оружия Украине увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Как заявили в Вашингтоне, новый пакет военной помощи США Украине будет включать системы залпового огня HIMARS.

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