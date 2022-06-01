Посол России: российский газ продолжит поступать в Данию, но станет дороже для потребителей

Российский природный газ будет по-прежнему поступать в Данию, только уже не напрямую от «Газпрома», а его цена для датских потребителей вырастет в разы, сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

1 июня «Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в адрес датской компании Ørsted в связи с неоплатой в рублях.

Как напомнил Барбин, прекращение поставок стало вынужденной мерой.

«При этом Ørsted не намерена отказываться от закупок газа, планируя приобретать его на европейском рынке. Это означает, что российский природный газ будет по-прежнему закупаться Данией, но не напрямую у «Газпрома». В результате его цена для датских потребителей — населения, объектов социальной инфраструктуры, бизнеса — возрастёт в разы», — говорится в комментарии дипломата.

Барбин также подчеркнул, что предложенный Россией порядок взаиморасчётов призван устранить «возможность воровства недружественными государствами российских активов».

Как отметил датский профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен, нынешний энергетический кризис в Европе может перерасти в катастрофу на фоне прекращения поставок российского газа тем компаниям, которые отказываются платить за энергоресурсы по новым условиям.