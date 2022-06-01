Генсек ООН призвал провести обмен пленными между Россией и Украиной

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал как можно скорее провести обмен пленными России и Украины.
Генсек ООН призвал провести обмен пленными между Россией и Украиной
  • AP

Он отметил, что ООН участвовала в эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе, но не была вовлечена в вопрос выхода военнослужащих.

«Это не наша компетенция. На чём мы настаивали, так это на необходимости как можно скорее провести обмен пленными для решения проблемы», — пояснил Гутерреш.

20 мая Минобороны России объявило, что вооружённые силы полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе: сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

По словам главы Минюста ДНР Юрия Сироватко, на территории республики находятся порядка 2,3 тыс. военнопленных с «Азовстали».

Он добавил, что за такие преступления, которые совершались украинскими боевиками с «Азовстали», в ДНР предусмотрена смертная казнь, однако решение будет принимать суд.

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